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Новости

Сборная России открыла счет в матче ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии

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18:18 14.06.2018 Источник: НГ-Online

Полузащитник сборной России Юрий Газинский забил первый гол на Чемпионате мира FIFA по футболу. Матч открытия первенства проходит в Москве на стадионе "Лужники". Счет открыт на 12 минуте матча.

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