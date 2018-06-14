Минфин зафиксировал исполнение бюджета в январе-мае с профицитом
18:40 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ в январе - мае 2018 г. исполнен с профицитом 1,2% ВВП, или 458,8 млрд рублей, говорится в материалах Минфина.
Объем доходов бюджета в январе - мае составил 6, 912 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы - 3,174 трлн рублей, а ненефтегазовые - 3,737 трлн рублей.
Расходы были на уровне 6,453 трлн рублей. Наибольшие расходы бюджета пришлись на социальную политику - 1,950 трлн рублей и на национальную оборону - 1,289 трлн рублей. В предыдущий период, в январе - апреле 2018 г. бюджет был исполнен с профицитом 0,6% ВВП, или 181,3 млрд рублей.
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