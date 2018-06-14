0
0
351
Новости

Минфин зафиксировал исполнение бюджета в январе-мае с профицитом

Добавить в избранное

18:40 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в январе - мае 2018 г. исполнен с профицитом 1,2% ВВП, или 458,8 млрд рублей, говорится в материалах Минфина.

Объем доходов бюджета в январе - мае составил 6, 912 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы - 3,174 трлн рублей, а ненефтегазовые - 3,737 трлн рублей.

Расходы были на уровне 6,453 трлн рублей. Наибольшие расходы бюджета пришлись на социальную политику - 1,950 трлн рублей и на национальную оборону - 1,289 трлн рублей. В предыдущий период, в январе - апреле 2018 г. бюджет был исполнен с профицитом 0,6% ВВП, или 181,3 млрд рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:00 14.06.2018
Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
0
63
08:05 14.06.2018
Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
0
100
16:00 13.06.2018
Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
0
156
11:32 13.06.2018
Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
0
165
15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
373
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
340
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
356
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
411
18:35 08.06.2018
СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
0
399
12:20 08.06.2018
На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
0
424

Возврат к списку