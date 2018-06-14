Все страны ЕС поддержали введение импортных пошлин против США
18:55 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных импортных пошлин против США, суммарный объем которых может достичь 2,8 млрд евро в год. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер.
Эти меры должны получить одобрение Еврокомиссии, плановое заседание коллегии которой пройдет 20 июня, уточняет агентство.
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