Все страны ЕС поддержали введение импортных пошлин против США

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных импортных пошлин против США, суммарный объем которых может достичь 2,8 млрд евро в год. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер.

Эти меры должны получить одобрение Еврокомиссии, плановое заседание коллегии которой пройдет 20 июня, уточняет агентство.