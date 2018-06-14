0
0
151
Новости

ЧМ-2018. Алан Дзагоев, вероятно, пропустит оставшиеся матчи сборной России

Добавить в избранное

19:30 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев с высокой долей вероятности пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира из-за травмы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший врач национальной команды Юрий Васильков.

Дзагоев покинул поле в середине первого тайма стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии при счете 1:0 в пользу хозяев. Полузащитник получил травму левой ноги. После первого тайма сборная России ведет со счетом 2:0.

"Нужно было такому игроку дать паузу или восстанавливающие тренировки, ведь он уязвимый [в плане травм]. Дзагоев тащил ЦСКА в сезоне, проделал много работы и сейчас получил чрезмерную нагрузку. Фактически у него паузы не было. Это [восстановление займет] три недели с небольшим хвостиком, где-то 21 или 22 дня", - сказал Васильков, добавив, что с высокой долей вероятности Дзагоев уже не сыграет на турнире.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:00 14.06.2018
Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
0
63
08:05 14.06.2018
Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
0
100
16:00 13.06.2018
Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
0
156
11:32 13.06.2018
Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
0
165
15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
373
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
340
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
356
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
411
18:35 08.06.2018
СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
0
399
12:20 08.06.2018
На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
0
424

Возврат к списку