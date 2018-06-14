ЧМ-2018. Алан Дзагоев, вероятно, пропустит оставшиеся матчи сборной России

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев с высокой долей вероятности пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира из-за травмы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший врач национальной команды Юрий Васильков.

Дзагоев покинул поле в середине первого тайма стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии при счете 1:0 в пользу хозяев. Полузащитник получил травму левой ноги. После первого тайма сборная России ведет со счетом 2:0.

"Нужно было такому игроку дать паузу или восстанавливающие тренировки, ведь он уязвимый [в плане травм]. Дзагоев тащил ЦСКА в сезоне, проделал много работы и сейчас получил чрезмерную нагрузку. Фактически у него паузы не было. Это [восстановление займет] три недели с небольшим хвостиком, где-то 21 или 22 дня", - сказал Васильков, добавив, что с высокой долей вероятности Дзагоев уже не сыграет на турнире.