В Белом доме ушли от комментариев слов Трампа по поводу принадлежности Крыма
22:55 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом не стал ни опровергать, ни подтверждать сведения о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским на недавнем саммите Группы семи в Канаде.
"Позвольте мне ответить на ваш первый вопрос: мне ни о каком таком комментарии [Трампа] не известно. Я знаю, что об этом [высказывании Трампа] сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры [американского лидера], в которых я не принимала участие, и о которых у меня нет информации", - заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.
Новости
- 20:55 14.06.2018
- ЧМ-2018. Тренер Черчесов: Звонил мне глава страны, поздравил...
- 20:29 14.06.2018
- Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк
- 19:57 14.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная России с крупным счетом обыграла сборную Саудовской Аравии
- 19:35 14.06.2018
- Вход в фан-зону FIFA на Воробьевых горах закрыли из-за переполнения
- 19:34 14.06.2018
- ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия 3:0
- 19:30 14.06.2018
- ЧМ-2018. Алан Дзагоев, вероятно, пропустит оставшиеся матчи сборной России
- 19:20 14.06.2018
- Трамп: Демократы выдумали преступление - сговор с русскими...
- 18:55 14.06.2018
- Все страны ЕС поддержали введение импортных пошлин против США
- 18:48 14.06.2018
- ЧМ-2018. Денис Черышев забил второй гол в ворота Саудовской Аравии
- 18:40 14.06.2018
- Минфин зафиксировал исполнение бюджета в январе-мае с профицитом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать