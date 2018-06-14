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В Белом доме ушли от комментариев слов Трампа по поводу принадлежности Крыма

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22:55 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом не стал ни опровергать, ни подтверждать сведения о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским на недавнем саммите Группы семи в Канаде.

"Позвольте мне ответить на ваш первый вопрос: мне ни о каком таком комментарии [Трампа] не известно. Я знаю, что об этом [высказывании Трампа] сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры [американского лидера], в которых я не принимала участие, и о которых у меня нет информации", - заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

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