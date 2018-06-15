Тысячи болельщиков отпраздновали победу сборной России и старт ЧМ-2018 в центре Москвы

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч болельщиков сборной России по футболу отпраздновали победу над командой Саудовской Аравии на чемпионате мира в центре Москвы, на Никольской улице.

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего мирового первенства. Стартовая встреча турнира прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Примерно через два часа после финального свистка болельщики из разных стран стали заполнять Никольскую улицу, чтобы отпраздновать победу сборной России и старт чемпионата мира. Примечательно, что в празднике принимали участие болельщики из стран, чьи команды не попали на мировое первенство, например, Италии, Норвегии, США и даже Судана.

В центре внимания были болельщики сборной России, которые активно распевали национальный гимн, знаменитую "Катюшу", а также скандировали счет завершившегося матча. Фанаты активно покупали атрибутику - национальные флаги, мини-барабаны и различные головные уборы, тем самым принося существенный доход уличным торговцам.

Бразильский карнавал на Никольской

Помимо атрибутики, большой популярностью пользовались услуги аквагрима. За символические 50 рублей болельщик мог нарисовать на щеках триколор, а заплатив в два раза больше - полностью окрасить лицо в цвета национального флага.

Эмоциями от завершившегося матча с корреспондентом ТАСС поделился студент третьего курса Российского государственного социального университета Иван. "Это что-то невероятное. Словно бразильский карнавал развернулся на Никольской улице. Спасибо нашей сборной, надеюсь, такой праздник продолжится до финального матча", - сказал он.

Несмотря на поражение своей команды, довольным выглядел болельщик из Саудовской Аравии Рахман. "К сожалению, Саудовская Аравия сегодня проиграла, но для нас уже сам факт приезда в Москву - огромный праздник. - объяснил он. - Мне все очень нравится, великолепная организация, надеюсь, что все так и останется до завершения мирового первенства".

Особой популярностью среди болельщиков пользовались рестораны и кафе со столиками на открытом воздухе. В эйфории праздника никто из болельщиков не обращал внимания на цены. Средняя стоимость стакана пива составляла около 250 рублей, а чтобы отметить победу российской сборной сочным стейком, требовалось заплатить около 700 рублей.

Русские мексиканцы и аргентинский лагерь в центре Москвы

К празднованию успеха сборной России присоединились тысячи болельщиков из разных стран. Активнее всех проявляли себя мексиканцы и перуанцы, которые, обнимаясь с российскими болельщиками, распевали на ломаном русском языке различные кричалки и обменивались шарфами.

Эмоциями после победы национальной сборной, а также впечатлениями от обмена атрибутикой с болельщиком сборной Мексики с корреспондентом ТАСС поделился 34-летний поклонник футбола из Калининграда Александр. "Я всегда верил в сборную России и главного тренера. Надеюсь, что после сегодняшней победы так называемые диванные эксперты наконец-то замолчат. Сейчас обменялся шарфами с моим новым другом из Мексики - Пабло, договорились, что на шарфах распишутся футболисты наших сборных, а обратный обмен мы произведем в 2026 году (Мексика, США и Канада примут чемпионат мира 2026 года - прим. ТАСС)", - не скрывая восторга сказал Александр.

Отличились на праздновании и болельщики сборной Аргентины, которые заняли примерно сорок квадратных метров улицы, развесив флаги своей национальной сборной. Под звуки латинской музыки они скандировали кричалки, посвященные нападающему "Барселоны", периодически выкрикивая "Вперед, Россия!", когда мимо них проходили российские болельщики.

Даже в два часа ночи на Никольской улице было людно. Болельщики и не думали расходиться, они активно обменивались впечатлениями от старта турнира и бурно обсуждали предстоящие игры мирового первенства. Ведь впереди еще 63, возможно, не менее ярких матча.