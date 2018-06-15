Правительство: НДС повысят на 2%, льготу в 10% на социальные товары не отменят

07:51

Правительство России повысит ставку НДС с 18 до 20 процентов. Об этом в четверг, 14 июня, сообщил на заседании правительства премьер-министр

По словам Медведева, льготу по НДС в 10% на социальные товары - продукты питания, лекарства, товары для детей - не отменят.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18 процентов. Предлагается сделать ее 20 процентов», — сказал Медведев.

При этом льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены, отметил премьер-министр. «Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — сказал он.