Правительство: НДС повысят на 2%, льготу в 10% на социальные товары не отменят
07:51 15.06.2018
Правительство России повысит ставку НДС с 18 до 20 процентов. Об этом в четверг, 14 июня, сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, льготу по НДС в 10% на социальные товары - продукты питания, лекарства, товары для детей - не отменят.«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18 процентов. Предлагается сделать ее 20 процентов», — сказал Медведев. При этом льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены, отметил премьер-министр. «Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — сказал он. Читайте также: Правительство нанесло налоговый удар по добавленной стоимости
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