Генпрокурор Нью-Йорка обвиняет Трампа и его фонд в "масштабном и систематическом" нарушении закона
08:02 15.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд объявила, что подала в суд на Фонд Трампа, а также на самого президента США Дональда Трампа и его детей по обвинению в "масштабном и систематическом" нарушении закона. По словам Андервуд, эта благотворительная организация занималась "незаконной политической координацией", целью которой было повлиять на президентские выборы 2016 года. Иск призван добиться роспуска фонда, пояснила она. В судебном иске упомянуты и дети президента Трампа - Иванка, Эрик и Дональд-младший.
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