Генпрокурор Нью-Йорка обвиняет Трампа и его фонд в "масштабном и систематическом" нарушении закона

08:02 Источник: Русская служба Би-би-си

Генеральный прокурор Нью-Йоркаобъявила, что подала в суд на Фонд Трампа, а также на самого президента СШАи его детей по обвинению в "масштабном и систематическом" нарушении закона.

По словам Андервуд, эта благотворительная организация занималась "незаконной политической координацией", целью которой было повлиять на президентские выборы 2016 года.

Иск призван добиться роспуска фонда, пояснила она. В судебном иске упомянуты и дети президента Трампа -