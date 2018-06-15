Шведский суд занял сторону "Газпрома" в споре с Украиной
08:14 15.06.2018 Источник: Газета.Ru
«Газпрому» удалось добиться приостановления решения по спору с «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через украинскую территорию. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru». Отмечается, что компания подала ходатайство 7 июня с целью обжаловать арбитражное решение по транзитному контракту и не позволить «Нафтогазу» начать процедуру принудительного исполнения этого решения до рассмотрения жалобы. «Шведский апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении. Уточняется, что подобное решение лишит «Нафтогаз Украины» возможности арестовать зарубежные активы «Газпрома».
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