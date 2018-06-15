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Песков объяснил жесты Путина на первом матче ЧМ-2018

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09:05 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков объяснил жесты Путина в адрес принца Саудовской Аравии. Президент России после каждого гола нашей сборной разводил руками и улыбался. Пользователи сети предположили, что таким образом он извиняется перед гостем.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», отметил, что догадки зрителей не верны.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются».

Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с разгромной победы над Саудовской Аравией. Матч открытия состоялся на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счётом 5:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

Президент России Владимир Путин после завершения матча-открытия ЧМ-2018 обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

Следующую игру в рамках группового этапа российские футболисты проведут со сборной Египта. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. 

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