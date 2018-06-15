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Новости

Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС

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10:20 15.06.2018 Источник: Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает сделать французский основным языком во всей документации ЕС, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, мера вырабатывается на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза.

Макрон призвал вернуться к порядкам, существовавшим до 1973 года, когда именно французский был основным в делопроизводстве. Газета.Ru

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