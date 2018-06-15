Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета российского флага
11:00 15.06.2018 Источник: Известия
Самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» (Дубай, ОАЭ) — окрасилось в цвета российского флага после победы сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу.
На башню спроецировали слово Russia и счет матча. Напомним, россияне обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Известия
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