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В Новокузнецке мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

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11:32 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Новокузнецке убивший свою жену мужчина покончил с собой. По данным следствия, 46-летний местный житель застрелил женщину на улице рядом с местом её работы.

После этого мужчина зашёл в здание и совершил самоубийство, сообщает СКР. Возбуждено уголовное дело. Говорит Москва

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