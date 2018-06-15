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Центробанк отозвал лицензию у банка "Воронеж"

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12:00 15.06.2018 Источник: Известия

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Воронеж». Об этом сообщается в пятницу, 15 июня, на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что кредитная организация проводила сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

6 июня сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у ростовского Русского национального банка. Известия

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