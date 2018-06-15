Трамп одобрил пошлины на импорт китайских товаров - источник
12:05 15.06.2018 Источник: RNS
Президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлины на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
Издание отмечает, что решение было принято после полуторачасового совещания Трампа с высокопоставленными сотрудниками Белого дома, Минторга, Минфина и сотрудникам сферы нацбезопасности.
WSJ отмечает, что пока неизвестно, когда будут введены пошлины. RNS
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