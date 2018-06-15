В Испании задержали отправителей "нигерийских писем" по всему миру
12:20 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная полиция Испании ликвидировала международную преступную группировку, которая занималась мошенничеством и подозревается в махинациях на 6 млн евро. Об этом сообщили в пятницу правоохранительные органы пиренейского королевства.
По их информации, операция прошла в три фазы, всего были задержаны 48 человек. В ходе последнего этапа в Испании были арестованы десять человек. От рук мошенников, большинство из которых - выходцы из Нигерии, пострадали порядка 40 человек разных национальностей, в том числе граждане России, США, Польши, Саудовской Аравии, Бразилии, Китая, Франции и других государств.
Для своих афер задержанные использовали "нигерийские письма", которые отправляли потенциальным жертвам по почте или через интернет. В посланиях чаще всего говорилось о том, что человек получил наследство или выиграл денежный приз в лотерею. Для большей правдоподобности мошенники изучали деятельность своей "жертвы" в социальных сетях.
После того, как "нигерийское письмо" привлекало внимание своего получателя, мошенники объясняли пострадавшим, что для получения денег им необходимо произвести некоторые платежи. Обычно задержанные просили оплатить пошлины, работу юристов и нотариусов, различные налоги. Порой пострадавшим предлагали лично приехать в Испанию.
Аферы с "нигерийскими письмами" - распространенный вид мошенничества, получивший развитие с появлением массовых рассылок по электронной почте. Название писем связано с "популярностью" данного вида мошенничества в Нигерии.
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