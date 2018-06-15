0
0
270
Новости

В Испании задержали отправителей "нигерийских писем" по всему миру

Добавить в избранное

12:20 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная полиция Испании ликвидировала международную преступную группировку, которая занималась мошенничеством и подозревается в махинациях на 6 млн евро. Об этом сообщили в пятницу правоохранительные органы пиренейского королевства.

По их информации, операция прошла в три фазы, всего были задержаны 48 человек. В ходе последнего этапа в Испании были арестованы десять человек. От рук мошенников, большинство из которых - выходцы из Нигерии, пострадали порядка 40 человек разных национальностей, в том числе граждане России, США, Польши, Саудовской Аравии, Бразилии, Китая, Франции и других государств.

Для своих афер задержанные использовали "нигерийские письма", которые отправляли потенциальным жертвам по почте или через интернет. В посланиях чаще всего говорилось о том, что человек получил наследство или выиграл денежный приз в лотерею. Для большей правдоподобности мошенники изучали деятельность своей "жертвы" в социальных сетях.

После того, как "нигерийское письмо" привлекало внимание своего получателя, мошенники объясняли пострадавшим, что для получения денег им необходимо произвести некоторые платежи. Обычно задержанные просили оплатить пошлины, работу юристов и нотариусов, различные налоги. Порой пострадавшим предлагали лично приехать в Испанию.

Аферы с "нигерийскими письмами" - распространенный вид мошенничества, получивший развитие с появлением массовых рассылок по электронной почте. Название писем связано с "популярностью" данного вида мошенничества в Нигерии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 15.06.2018
Яровая предложила предоставить льготы на авиабилеты для многодетных семей
0
197
12:05 15.06.2018
Трамп одобрил пошлины на импорт китайских товаров - источник
0
277
12:00 15.06.2018
Центробанк отозвал лицензию у банка "Воронеж"
0
294
11:32 15.06.2018
В Новокузнецке мужчина убил бывшую жену и покончил с собой
0
357
11:21 15.06.2018
Омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ - Москалькова
0
630
11:05 15.06.2018
Милош Земан прилюдно сжег огромные красные трусы
2
658
11:00 15.06.2018
Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета российского флага
0
473
10:32 15.06.2018
Кот Ахилл в Эрмитаже предсказал победу сборной Ирана в матче с Марокко
0
433
10:20 15.06.2018
Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС
0
452
10:05 15.06.2018
На Украине из-за долгов транслируют матчи проходящего в РФ ЧМ-2018
0
871

Возврат к списку