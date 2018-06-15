Судить о правдивости сообщений СМИ о словах Трампа на закрытых встречах G7 трудно - Песков
13:00 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о заявлениях Дональда Трампа о России, отметив, что судить о достоверности этих публикаций трудно.
"Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о заявлении Трампа лидерам G7, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.
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