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Судить о правдивости сообщений СМИ о словах Трампа на закрытых встречах G7 трудно - Песков

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13:00 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о заявлениях Дональда Трампа о России, отметив, что судить о достоверности этих публикаций трудно.

"Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о заявлении Трампа лидерам G7, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

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