Судить о правдивости сообщений СМИ о словах Трампа на закрытых встречах G7 трудно - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФотказался комментировать информацию СМИ о заявленияхо России, отметив, что судить о достоверности этих публикаций трудно."Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о заявлении Трампа лидерам G7, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.