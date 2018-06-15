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В правительственной коалиции ФРГ сложилась напряженная ситуация

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13:05 15.06.2018 Источник: Эхо Москвы

В правительственной коалиции ФРГ сложилась напряженная ситуация, которая может стать угрозой для канцлера Ангелы Меркель.

Поводом правительственного кризиса стал спор между двумя партиями консервативного блока — Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом — из-за миграционной политики. Председатель ХДС канцлер Ангела Меркель настаивает на общеевропейском решении проблемы. Министр внутренних дел и бывший долговременный глава ХСС Хорст Зеехофер предлагает не пускать мигрантов без документов и уже получивших отказ в предоставлении убежища через границы Германии.

Спор между Меркель и Зеехофером по поводу решения проблемы с мигрантами продолжается давно. При образовании коалиции Меркель уступила своему соратнику и согласилась ввести пункт о максимальном числе беженцев в коалиционный договор. Однако представленной лишь в Баварии ХСС этого оказалось недостаточным. К тому же число беженцев понизилось само собой.

Истинная причина спора — вопрос власти. Во вторник Зеехофер отказался принимать ключевой план по урегулированию миграции и участвовать в интеграционном саммите. Он пригрозил Меркель действовать в одиночку. После этого просочились слухи о выходе ХСС из партийного блока. Это может привести к краху коалиции и потере полномочий канцлера.

Меркель заявила, что пока что она не рассчитывает на развал коалиционного правительства. Лучшим вариантом для нее была бы отставка министра внутренних дел. Однако и он не собирается сдаваться без боя. Эхо Москвы

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