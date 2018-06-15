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КПРФ против повышения пенсионного возраста и хочет предложить по этому вопросу референдум

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13:32 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КПРФ выступает резко против повышения пенсионного возраста, полагая, что реформа может заметно ухудшить положение людей; этот вопрос коммунисты предлагают решать на референдуме. Об этом заявил в пятницу журналистам лидер партии Геннадий Зюганов.

"Мы не только категорически против, мы обратимся ко всей стране и предложим общенациональный референдум по этой теме, потому что это касается каждого человека", - сказал он.

Лидер коммунистов считает, что страна пока не готова к принятию решения о повышении возраста выхода на пенсию.

Депутат Госдумы Олег Смолин, сославшись на статистику, сообщил, в свою очередь, что в России до 60 лет не доживают 30% мужчин, до 65 лет - 43%. Порядка 10% женщин не доживают до 55 лет и примерно 25% - до 63 лет

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