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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

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14:00 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% после решения правительства о повышении НДС и опережающего инфляцию роста цен на бензин в мае.

"Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году", - говорится в пресс- релизе ЦБ по итогам совета директоров.

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