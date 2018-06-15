В Мосгоризбиркоме создана рабочая группа по организации голосования за пределами столицы
15:05 15.06.2018
Особая рабочая группа, которая займется вопросами создания избирательных участков за пределами Москвы, создана при Мосгоризбиркоме (МГИК). В составе новой структуры 16 человек - общественники, правозащитники, столичные парламентарии, депутаты Московской областной думы и Госдумы, а так же представители МГИКа. Также в группу вошли представители Общественной палаты Москвы и России, а также активисты движения в защиту прав избирателей «Голос». Руководит группой спикер Московской городской думы Алексей Шапошников. «Хотел бы обозначить ключевую цель и задачу нашей группы - это отработать реализацию новых правовых норм, начиная с образования избирательных участков и до дня голосования, заявил глава Мосгордумы. - Норма закона - это пока теория, и наша с вами задача совместно с Московской городской избирательной комиссией, органами власти, которые будут задействованы в этом процессе, перейти от теории к практике». Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц назвал создание избирательных участков за пределами Москвы «большим шагом вперед»: «Раньше, для того, чтобы проголосовать, если ты находишься в Москве, а прописан где-то далеко, нужно было ехать по месту жительства, брать открепительное удостоверение, возвращаться. Это было очень накладно и не все этим пользовались. Сейчас, конечно, через электронные системы это стало доступно для избирателей». Избирательные участками за пределами Москвы планируется создать для проведения выборов мэра столицы, которые состоятся 9 сентября.
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