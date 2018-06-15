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Посольство США в РФ заявило о неизменности позиции по статусу Крыма

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15:00 15.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Посольство США в России заявило о неизменности своей позиции по статусу Крыма. «Как мы уже говорили много раз, Крым – это часть Украины, и введенные нами из-за этого санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не вернет Украине контроль за полуостровом», — заявил пресс-секретарь посольства. Так он прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита «большой семерки» якобы назвал Крым российским. Эхо Москвы

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