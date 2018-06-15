США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд - Трамп

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента"В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - отметил он.