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Стивен Кинг присоединился к поддержке Олега Сенцова

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15:32 15.06.2018 Источник: Эхо Москвы

К поддержке украинского режиссера Олега Сенцова присоединился знаменитый американский писатель Стивен Кинг.

В своем твиттере он напомнил о том, что Сенцов голодает уже больше месяца. «В первый день чемпионата мира по футболу я хочу призвать вас присоединиться ко мне и американскому пен-центру в требовании освободить украинского режиссера, незаконно удерживаемого в России. Время идет, и он может умереть за свои взгляды», — пишет Стивен Кинг. Эхо Москвы

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