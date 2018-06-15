Единый Следственный комитет должен существовать при прокуратуре - Чайка
16:00 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор России Юрий Чайка выступает за создание единого Следственного комитета в России при прокуратуре по модели американского ФБР. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Калуге, где проходит Всероссийская научно-практическая конференция "Ягужинские чтения".
"Я вижу единый следственный комитет. Он должен существовать. Он должен быть, на мой взгляд, при прокуратуре. У прокуратуры (должны быть) полномочия по руководству или надзору за следствием", - сказал Чайка.
"На мой взгляд, мы к этому придем, жизнь заставит это сделать рано или поздно", - заявил генпрокурор. Он признал, что это "близко к модели ФБР в США при генпрокуроре (Генпрокуратура входит в систему Минюста США - прим. ТАСС)" и заметил, что эта модель эффективна.
"Моя позиция не изменилась - должно быть единое следствие, за исключением, может быть, каких-то государственных преступлений - это может остаться в подследственности ФСБ", - заметил Чайка.
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