Вопросом увеличения пенсионного возраста занимается не Кремль, а правительство - Песков
16:12 15.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Вопросом увеличения пенсионного возраста занимается не Кремль, а правительство. Так заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы кабинета министров увеличить сроки выхода на пенсию. Песков также объяснил, почему Путин, который в 2005-ом году обещал не поднимать пенсионный возраст, сейчас не возражает против правительственного законопроекта. По словам пресс-секретаря, за это время ситуация сильно изменилась – и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения улучшения показателей о продолжительности жизни. Эхо Москвы
Новости
- 17:32 15.06.2018
- Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в ближайшее время
- 17:12 15.06.2018
- Законопроект, разрешающий прописываться в апартаментах, внесли в Госдуму
- 17:05 15.06.2018
- Сборная Уругвая обыграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018
- 16:32 15.06.2018
- Игорь Щеголев и Николай Цуканов станут полпредами президента - СМИ
- 16:00 15.06.2018
- Единый Следственный комитет должен существовать при прокуратуре - Чайка
- 15:32 15.06.2018
- Стивен Кинг присоединился к поддержке Олега Сенцова
- 15:25 15.06.2018
- США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд - Трамп
- 15:05 15.06.2018
- В Мосгоризбиркоме создана рабочая группа по организации голосования за пределами столицы
- 15:00 15.06.2018
- Посольство США в РФ заявило о неизменности позиции по статусу Крыма
- 14:32 15.06.2018
- Над Гавайями прошел дождь из драгоценных камней
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать