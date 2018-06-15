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Вопросом увеличения пенсионного возраста занимается не Кремль, а правительство - Песков

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16:12 15.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Вопросом увеличения пенсионного возраста занимается не Кремль, а правительство. Так заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы кабинета министров увеличить сроки выхода на пенсию. Песков также объяснил, почему Путин, который в 2005-ом году обещал не поднимать пенсионный возраст, сейчас не возражает против правительственного законопроекта. По словам пресс-секретаря, за это время ситуация сильно изменилась – и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения улучшения показателей о продолжительности жизни. Эхо Москвы

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