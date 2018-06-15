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Игорь Щеголев и Николай Цуканов станут полпредами президента - СМИ

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16:32 15.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Бывшие помощники президента Игорь Щеголев и Николай Цуканов станут его полпредами в Центральном и Уральском федеральном округах.

Документы уже подписаны и официально обоих чиновников представят в новой должности в ближайшее время. Об этом рассказали РБК источники, близкие к Кремлю. Ранее о том, что Цуканов станет полпредом президента в Уральском округе, сменив на этом посту Игоря Холманских, сообщал Znak.com.

13 июня Владимир Путин назначил руководство своей администрации. Должностей лишились несколько помощников и советников. Однако, официальных указов об отставке или переназначении Щеголева и Цуканова пока не было. 

Щеголев в прошлом был министром связи, а позже на посту помощника главы государства курировал работу управления по информационным технологиям и развитию электронной демократии.

Цуканов возглавлял Калининградскую область, потом был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а в последние полгода занимал пост помощника главы государства по вопросам муниципального самоуправления. Такой должности в новой администрации нет. Вопросы местного самоуправления перешли в ведение Управления внутренней политики Кремля, которое курирует первый замглавы администрации Сергей Кириенко. Эхо Москвы

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