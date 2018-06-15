Сборная Уругвая обыграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы A прошла в Екатеринбурге.Гол на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес.Встречу пропустил лидер сборной Египта Мохаммед Салах, который в среду приступил к тренировкам в общей группе после перерыва, связанного с травмой. В четверг главный тренер команды Эктор Купер высказал уверенность, что форвард сыграет в первом матче своей команды на турнире. Салах в текущем сезоне забил 43 мяча за "Ливерпуль" во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 голами. На его счету в составе сборной Египта 33 забитых мяча в 57 играх.Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с саудовцами. Чемпионат мира завершится 15 июля.