Законопроект, разрешающий прописываться в апартаментах, внесли в Госдуму
17:12 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий прописываться в апартаментах. Предполагается, что владельцы апартаментов получат определённые права и гарантии, рассказал в эфире «Говорит Москва» автор инициативы, первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.
По его словам, людей, для которых определение правового статуса апартаментов – серьёзная проблема, сотни тысяч в мегаполисах страны.
«Я предлагаю дать определённые права и гарантии владельцам этих апартаментов. Право прописываться – мы проводили консультации с органами внутренних дел, они не возражают. Кадастровая стоимость – налоги примерно одинаковые платят, а вот гарантии, которые связаны с попаданием в тариф определённый, они должны у этих людей в многофункциональных домах появиться. Они должны платить коммунальщикам ровно столько, сколько платят другие, у кого такие гарантии есть».
Александр Сидякин отметил, что абсолютно равных прав с владельцами помещений в жилом фонде хозяева апартаментов не получат.
«Полного уравнивания в правах не будет. Соседство с каким-то ночным клубом – это история, которая не должна в законодательство входить. Потому что так же, как владельцы этих жилых помещений, владельцы нежилых помещений покупали их, чтобы вести там бизнес. Социальная инфраструктура, требования по шуму, по инсоляции – они уже сейчас нарушены».
Депутат отметил, что фракция «Единой России» поддержала его проект на заседании.
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