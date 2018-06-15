0
0
230
Новости

Законопроект, разрешающий прописываться в апартаментах, внесли в Госдуму

Добавить в избранное

17:12 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий прописываться в апартаментах. Предполагается, что владельцы апартаментов получат определённые права и гарантии, рассказал в эфире «Говорит Москва» автор инициативы, первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

По его словам, людей, для которых определение правового статуса апартаментов – серьёзная проблема, сотни тысяч в мегаполисах страны.

«Я предлагаю дать определённые права и гарантии владельцам этих апартаментов. Право прописываться – мы проводили консультации с органами внутренних дел, они не возражают. Кадастровая стоимость – налоги примерно одинаковые платят, а вот гарантии, которые связаны с попаданием в тариф определённый, они должны у этих людей в многофункциональных домах появиться. Они должны платить коммунальщикам ровно столько, сколько платят другие, у кого такие гарантии есть».

Александр Сидякин отметил, что абсолютно равных прав с владельцами помещений в жилом фонде хозяева апартаментов не получат.

«Полного уравнивания в правах не будет. Соседство с каким-то ночным клубом – это история, которая не должна в законодательство входить. Потому что так же, как владельцы этих жилых помещений, владельцы нежилых помещений покупали их, чтобы вести там бизнес. Социальная инфраструктура, требования по шуму, по инсоляции – они уже сейчас нарушены».

Депутат отметил, что фракция «Единой России» поддержала его проект на заседании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:32 15.06.2018
Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в ближайшее время
0
56
17:05 15.06.2018
Сборная Уругвая обыграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018
0
261
16:32 15.06.2018
Игорь Щеголев и Николай Цуканов станут полпредами президента - СМИ
0
318
16:12 15.06.2018
Вопросом увеличения пенсионного возраста занимается не Кремль, а правительство - Песков
0
426
16:00 15.06.2018
Единый Следственный комитет должен существовать при прокуратуре - Чайка
0
414
15:32 15.06.2018
Стивен Кинг присоединился к поддержке Олега Сенцова
0
456
15:25 15.06.2018
США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд - Трамп
0
532
15:05 15.06.2018
В Мосгоризбиркоме создана рабочая группа по организации голосования за пределами столицы
0
429
15:00 15.06.2018
Посольство США в РФ заявило о неизменности позиции по статусу Крыма
0
654
14:32 15.06.2018
Над Гавайями прошел дождь из драгоценных камней
0
557

Возврат к списку