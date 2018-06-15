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Тимошенко предложила ввести на Украине парламентскую республику с должностью канцлера

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18:00 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления. Об этом она заявила на форуме "Новый курс Украины" в пятницу в Киеве.

"Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа", - цитирует Тимошенко украинское издание "Вести". При этом лидер объединения отметила, что парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения.

Тимошенко считает, что Украине нужен новый курс, который должен превратить ее в Сингапур. По ее словам, это курс на установление мира в Украине, отстаивание Донбасса, защита ветеранов, выстраивание системы самоуправления, надежная экономическая система, а также защита экологии.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что Украина истощена, реформы дискредитированы, украинцам надо создавать страну с чистого листа. И именно это, по словам Тимошенко, должно стать национальной идеей, сообщает издание "Деловая столица".

На форум были приглашены эксперты, представители гражданского общества, бизнеса, медиа и международные партнеры.

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