Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт взят под стражу в зале суда - CNN

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд федерального округа Колумбия, на территории которого находится американская столица, постановил в пятницу взять под арест- бывшего главу избирательного штаба президента США. О решении судьисообщил телеканал Си-эн-эн.Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса. Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.