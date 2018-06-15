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Москалькова заявила, что Сенцов прибавил в весе за время голодовки

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20:00 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Татьяна Москалькова сообщила, что Сенцов поправился за время голодовки. Уполномоченный по правам человека в России направила в ФСИН запрос с предложением допустить к заключённому врачей, в том числе украинских.

По словам Москальковой, состояние здоровья Олега Сенцова удовлетворительное, он каждый день получает капельницы с набором питательных веществ. «В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил», — заявила Москалькова.

В России Олег Сенцов осуждён за терроризм. Голодовку он объявил 14 мая, требуя от российских властей «освободить всех украинских политзаключённых», себя в их число он не включил. Говорит Москва

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