Форвард марроканцев принес победу сборной Ирана на ЧМ-2018
20:07 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Игра сборной Ирана со сборной Марокко закончилась со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Санкт-Петербурге.
Мяч в добавленное ко второму тайму время забил в свои ворота форвард марокканцев Азиз Бухаддуз.
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