Форвард марроканцев принес победу сборной Ирана на ЧМ-2018

20:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Игра сборной Ирана со сборной Марокко закончилась со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Санкт-Петербурге.Мяч в добавленное ко второму тайму время забил в свои ворота форвард марокканцев