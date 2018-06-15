0
0
500
Новости

Профсоюзы высказались против предложенного проекта пенсионной реформы

Добавить в избранное

21:00 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Профсоюзы высказались за референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.

Он рассказал, что сегодня прошло заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в неё входит три стороны: правительство, работодатели и профсоюзы). И в ходе обсуждения представители профсоюзов высказались категорически против предложенного проекта пенсионной реформы.

«Сегодня утром состоялось заседание профсоюзной стороны, туда приехал министр Максим Топилин. Было бурное обсуждение этого законопроекта. Профсоюзная сторона высказалась против. Это не моя точка зрения: российские профсоюзы высказались против данного законопроекта».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 15.06.2018
США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии
0
107
20:29 14.06.2018
Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк
0
147
16:00 14.06.2018
Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
0
148
08:05 14.06.2018
Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
0
171
16:00 13.06.2018
Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
0
214
11:32 13.06.2018
Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
0
231
15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
432
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
394
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
417
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
476

Возврат к списку