Профсоюзы высказались против предложенного проекта пенсионной реформы
21:00 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Профсоюзы высказались за референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.
Он рассказал, что сегодня прошло заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в неё входит три стороны: правительство, работодатели и профсоюзы). И в ходе обсуждения представители профсоюзов высказались категорически против предложенного проекта пенсионной реформы.
«Сегодня утром состоялось заседание профсоюзной стороны, туда приехал министр Максим Топилин. Было бурное обсуждение этого законопроекта. Профсоюзная сторона высказалась против. Это не моя точка зрения: российские профсоюзы высказались против данного законопроекта».
Новости
- 09:20 15.06.2018
- США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии
- 20:29 14.06.2018
- Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк
- 16:00 14.06.2018
- Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 16:00 13.06.2018
- Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
- 11:32 13.06.2018
- Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
- 15:00 09.06.2018
- США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
- 14:32 09.06.2018
- Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
- 11:32 09.06.2018
- Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
- 09:00 09.06.2018
- Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать