Кремль опасается, что повышение пенсионного возраста может привести к протестам - СМИ
22:00 15.06.2018 Источник: Ведомости
Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю. Власти обеспокоены возможными протестами, знает другой источник, близкий к администрации президента. Обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, сказал один них, но какие именно, не уточнил.
По словам другого собеседника «Ведомостей», в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. О таких возможных уступках властей «Ведомостям» говорил эксперт, знакомый с ходом обсуждения реформы в правительстве.
Новости
- 09:20 15.06.2018
- США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии
- 20:29 14.06.2018
- Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк
- 16:00 14.06.2018
- Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 16:00 13.06.2018
- Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
- 11:32 13.06.2018
- Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
- 15:00 09.06.2018
- США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
- 14:32 09.06.2018
- Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
- 11:32 09.06.2018
- Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
- 09:00 09.06.2018
- Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать