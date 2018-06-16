Роналду получил два года условно за уклонение от налогов
22:40 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Криштиану Роналду получил 2 года тюрьмы условно за уклонение от налогов. Португальский футболист заключил сделку с испанским следствием. Он согласился на условное наказание и штраф в 19 миллионов евро, передаёт издание El Mundo.
33-летнего форварда «Реала» обвиняли в сокрытии от налоговой службы 15 миллионов евро, ему грозило 5 лет тюрьмы. Роналду настаивал, что закон не нарушал. Говорит Москва
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