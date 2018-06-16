Авиабаза Чехии приняла истребители ВВС США для участия в учениях

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звено истребителей F-16 ВВС Национальной гвардии американского штата Техас приземлилось на авиабазе ВВС Чехии в городе Часлав (Центральная Чехия) для участия в учениях "Скай Эвенджер 2018" (Sky Avenger 2018), которые пройдут в республике с 18 по 29 июня. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель чешских ВС Петер Томанек.

"Авиазвено, состоящее из шести истребителей F-16 ВВС Национальной гвардии Техаса, в пятницу вечером совершило посадку на авиабазе в Чаславе, - подчеркнул он. - Совместно с истребителями "Грипен" (Gripen) ВВС Чехии на предстоящих учениях они будут отрабатывать элементы воздушного боя и дозаправки в воздухе".

Американскую авиацию на учениях также будут представлять два "летающих танкера" КC-135, приписанные к Национальной гвардии штата Небраска. Они будут базироваться на военном аэродроме города Пардубице, который расположен в 65 километрах северо-восточнее Праги. Чешские ВВС задействуют на маневрах легкие штурмовики L-159 Alca национального производства, а также вертолеты Ми-24 и Ми-171.



