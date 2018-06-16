Федеральный бюджет будет пополняться за счет повышения НДС

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18% будет приносить федеральному бюджету РФ дополнительные доходы в размере 620 млрд рублей, начиная со следующего года, говорится в проекте закона, подготовленном Минфином России.

"Принятие закона … в части повышения размера ставки налога на добавленную стоимость с 18 процентов до 20 процентов приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год начиная с 2019 года", - говорится в документе. бсл/бда/бмп/бюп



