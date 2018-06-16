Коммунист и эсер просят у столичных независимых муниципальных депутатов Москвы лишние подписи
13:22 16.06.2018
Сразу два потенциальных участника выборов в мэры Москвы - выдвиженец КПРФ Вадим Кумин и кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов - просят независимых муниципальных депутатов столицы поддержать их подписями, которые нужно собрать для участия в избирательном процессе. «Интерфакс» опубликовал текст совместного обращения Кумина и Свиридова, которое адресовано руководителям и депутатам 16 муниципальных образований, где есть независимые депутаты. В обращении говорится, что в некоторых муниципальных образованиях независимые кандидаты доминируют и, если они поддержат только оппозиционеров - таким как Дмитрий Гудков и Илья Яшин, могут пропасть более 100 подписей. Кумин и Свиридов призвали депутатов поделиться с ними подписями, обещая отдать подписи депутатов КПРФ и «Справедливой России» другим независимым кандидатам в мэры. Выборы мэра Москвы запланированы на 9 сентября, для участия в них кандидатам нужно миновать «муниципальный фильтр», собрав не менее 110 подписей муниципальных депутатов.
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