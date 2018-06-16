0
0
271
Новости

Сборная Франции одержала победу над сборной Австралии

Добавить в избранное

15:15 16.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы С прошла в Казани.

В середине второго тайма защитник сборной Австралии Джош Рисдон на границе штрафной сфолил на французском форварде Антуане Гризманне. Главный судья матча уругваец Андрес Кунья сначала не остановил игру, но после воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти, а также показал желтую карточку Рисдону. Гризманн реализовал одиннадцатиметровой удар на 58-й минуте.

Через несколько минут французский защитник Самуэль Умтити сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти в ворота сборной Франции. На 62-й минуте его реализовал Миле Йединак. На 81-й минуте победный гол забил Поль Погба.

Сборные Дании и Перу, которые являются соперниками французов и австралийцев по группе, проведут очный матч позднее в субботу в Саранске (19:00 мск).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 15.06.2018
США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии
0
159
20:29 14.06.2018
Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк
0
183
16:00 14.06.2018
Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
0
185
08:05 14.06.2018
Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
0
206
16:00 13.06.2018
Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
0
252
11:32 13.06.2018
Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
0
273
15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
465
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
430
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
450
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
516

Возврат к списку