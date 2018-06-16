Сборная Франции одержала победу над сборной Австралии

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы С прошла в Казани.

В середине второго тайма защитник сборной Австралии Джош Рисдон на границе штрафной сфолил на французском форварде Антуане Гризманне. Главный судья матча уругваец Андрес Кунья сначала не остановил игру, но после воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти, а также показал желтую карточку Рисдону. Гризманн реализовал одиннадцатиметровой удар на 58-й минуте.

Через несколько минут французский защитник Самуэль Умтити сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти в ворота сборной Франции. На 62-й минуте его реализовал Миле Йединак. На 81-й минуте победный гол забил Поль Погба.

Сборные Дании и Перу, которые являются соперниками французов и австралийцев по группе, проведут очный матч позднее в субботу в Саранске (19:00 мск).







