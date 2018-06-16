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Сборная Аргентины сыграла вничью со сборной Исландии

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20:30 16.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Встреча группы D состоялась в Москве на стадионе "Спартак".

На 19-й минуте аргентинцев вывел вперед Серхио Агуэро. Этот гол стал для 30-летнего нападающего первым на чемпионатах мира. На трех мировых первенствах форвард провел девять матчей. На 23-й минуте Альфред Финнбогасон сравнял счет. На 63-й минуте судья Шимон Марчиняк назначил пенальти в ворота сборной Исландии, но капитан аргентинской команды Лионель Месси не смог забить 11-метровый, вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон отбил удар.

Сборные Хорватии и Нигерии, которые являются соперниками аргентинцев и исландцев по группе, проведут очный матч позднее в субботу в Калининграде (начало - 22:00 мск). В следующем матче 21 июня аргентинцы сыграют с хорватами в Нижнем Новгороде. Исландцы днем позже в Волгограде встретятся с нигерийцами.

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