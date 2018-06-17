Полузащитник сборной России Дзагоев не сыграет в матче с Египтом

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не сыграет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из-за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, он продолжает восстановление.

"Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург, - говорится в сообщении пресс-службы. - Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации".

Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, начало в 21:00 мск. 25 июня в Самаре россияне сыграют с командой Уругвая в матче заключительного тура группового этапа.