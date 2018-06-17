Афины и Скопье заключили соглашение о переименовании Македонии
12:36 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Об этом сообщает агентство Reuters.
Оно уточняет, что соглашение должно быть одобрено парламентами двух стран, а в Македонии еще и на референдуме.
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