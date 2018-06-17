Синоптики рассказали, как снизить проявление метеоневроза

14:01 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 17 июня. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Москве и Подмосковье сохранится влияние антициклона, и хотя давление немного понизится, фон его останется повышенным. Осадков не ожидается, а температура воздуха продолжит повышаться. Максимальная температура воздуха в столице составит 24-26 градусов тепла, по области - до плюс 26. Ветер слабый», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что для большинства людей солнечная и по-летнему теплая погода с оптимальным содержанием кислорода в воздухе, комфортна и благоприятна. Очень полезны солнечные ванны, прогулки на свежем воздухе, которые могут повысить защитные силы организма и снизить проявление метеоневроза. Однако метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями остаются в группе риска из-за колебаний атмосферного давления на его повышенном фоне. В первую очередь этот фактор негативно скажется на самочувствии гипертоников, людей с неустойчивым артериальным давлением, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, стенокардией. У них возможны скачки артериального давления, головные боли, усиление приступов мигрени, общее недомогание.