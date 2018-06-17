0
0
339
Новости

Синоптики рассказали, как снизить проявление метеоневроза

Добавить в избранное

14:01 17.06.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 17 июня. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Москве и Подмосковье сохранится влияние антициклона, и хотя давление немного понизится, фон его останется повышенным. Осадков не ожидается, а температура воздуха продолжит повышаться. Максимальная температура воздуха в столице составит 24-26 градусов тепла, по области - до плюс 26. Ветер слабый», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что для большинства людей солнечная и по-летнему теплая погода с оптимальным содержанием кислорода в воздухе, комфортна и благоприятна. Очень полезны солнечные ванны, прогулки на свежем воздухе, которые могут повысить защитные силы организма и снизить проявление метеоневроза. Однако метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями остаются в группе риска из-за колебаний атмосферного давления на его повышенном фоне. В первую очередь этот фактор негативно скажется на самочувствии гипертоников, людей с неустойчивым артериальным давлением, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, стенокардией. У них возможны скачки артериального давления, головные боли, усиление приступов мигрени, общее недомогание. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:42 17.06.2018
ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки
0
370
12:56 17.06.2018
Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП
0
473
12:36 17.06.2018
Афины и Скопье заключили соглашение о переименовании Македонии
0
523
11:55 17.06.2018
Глава МВД Германии о Меркель: "Я больше не могу работать с этой женщиной"
0
984
11:46 17.06.2018
Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем из-за религии
0
782
11:30 17.06.2018
Полузащитник сборной России Дзагоев не сыграет в матче с Египтом
0
571
10:13 17.06.2018
СМИ: Навигатор завел болельщиков из Швейцарии в Донбасс
0
921
10:04 17.06.2018
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0
0
802
09:10 17.06.2018
Водитель такси рассказал, почему наехал на пешеходов на Ильинке
0
1081
09:05 17.06.2018
Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту
0
758

Возврат к списку