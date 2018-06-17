СМИ: У талибов нет желания продлевать режим прекращения огня
14:34 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) отвергли в воскресенье предложение властей Афганистана продлить режим прекращения огня. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Моджахеда.
"Режим прекращения огня заканчивается сегодня вечером, и наши операции будут возобновлены. У нас нет желания продлить режим прекращения огня", - заявил он.
7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с "Талибаном" по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-фитр. Оно должно было продлиться с 12 по 19 июня. В ответ талибы согласились на трехдневное перемирие, которое началось в пятницу.
В субботу глава республики заявил в ходе обращения к народу, что режим прекращения огня с "Талибаном" будет продлен.
Читайте также: Кабул заплатил за несколько дней мира головой лидера пакистанских талибов
Новости
- 15:48 17.06.2018
- Голикова: Правительство разработает механизм перевода "серых" зарплат в "белые"
- 15:15 17.06.2018
- Во Франции задержали женщину с ножом, которая попыталась напасть на людей
- 15:00 17.06.2018
- Порошенко представит законопроект о правах ЛГБТ-сообщества
- 14:01 17.06.2018
- Синоптики рассказали, как снизить проявление метеоневроза
- 13:42 17.06.2018
- ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки
- 12:56 17.06.2018
- Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП
- 12:36 17.06.2018
- Афины и Скопье заключили соглашение о переименовании Македонии
- 11:55 17.06.2018
- Глава МВД Германии о Меркель: "Я больше не могу работать с этой женщиной"
- 11:46 17.06.2018
- Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем из-за религии
- 11:30 17.06.2018
- Полузащитник сборной России Дзагоев не сыграет в матче с Египтом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать