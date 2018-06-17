Порошенко представит законопроект о правах ЛГБТ-сообщества

15:00 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит в парламент проект закона о правах ЛГБТ-сообщества в рамках европейских законодательных стандартов. Об этом в воскресенье сообщила журналистам депутат Европарламента Ребекка Хармс после завершения "Марша равенства" в Киеве, в котором она приняла участие.

"Мне позвонили с Банковой (улицы, где расположена администрация президента - прим. ТАСС) и сообщили, что президент Порошенко не только поддерживает "Марш равенства", но и намерен подать проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала Хармс.

Она расценивает эту инициативу как "значительный шаг в поддержку демократического развития Украины".

Ранее Порошенко заявил, что он выступает против запрета марша ЛГБТ и считает, что в стране необходимо строить толерантное, демократическое и европейское общество. В ответе на петицию о защите традиционных семейных ценностей и института семьи, которая набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей, Порошенко написал: "Наша общая задача - построить толерантное, демократическое и европейское общество на Украине". Автор петиции предлагал на законодательном уровне поддержать и защитить традиционные семейные ценности, а также запретить пропаганду и популяризацию ЛГБТ.

В воскресенье в центре Киева состоялся "Марш равенства", участие в котором приняли несколько тысяч человек. В охране шествия было задействовано 2,5 тысячи полицейских. Перед началом марша были задержаны 56 националистов, пытавшихся помешать его проведению.

Предыдущие подобные акции в поддержку ЛГБТ-сообщества на Украине сопровождались провокациями и серьезными стычками с националистами. Против законодательного закрепления прав сексуальных меньшинств на Украине также активно выступает церковь.