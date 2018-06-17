0
0
300
Новости

Во Франции задержали женщину с ножом, которая попыталась напасть на людей

Добавить в избранное

15:15 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники французских правоохранительных органов задержали в воскресенье женщину, которая с криком "Аллах акбар" попыталась с ножом напасть на людей. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на прокурора города Тулон, расположенного на юге страны. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:48 17.06.2018
Голикова: Правительство разработает механизм перевода "серых" зарплат в "белые"
0
174
15:00 17.06.2018
Порошенко представит законопроект о правах ЛГБТ-сообщества
0
415
14:34 17.06.2018
СМИ: У талибов нет желания продлевать режим прекращения огня
0
413
14:01 17.06.2018
Синоптики рассказали, как снизить проявление метеоневроза
0
594
13:42 17.06.2018
ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки
0
665
12:56 17.06.2018
Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП
0
635
12:36 17.06.2018
Афины и Скопье заключили соглашение о переименовании Македонии
0
677
11:55 17.06.2018
Глава МВД Германии о Меркель: "Я больше не могу работать с этой женщиной"
0
1148
11:46 17.06.2018
Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем из-за религии
0
905
11:30 17.06.2018
Полузащитник сборной России Дзагоев не сыграет в матче с Египтом
0
667

Возврат к списку