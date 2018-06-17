Во Франции задержали женщину с ножом, которая попыталась напасть на людей
15:15 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники французских правоохранительных органов задержали в воскресенье женщину, которая с криком "Аллах акбар" попыталась с ножом напасть на людей. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на прокурора города Тулон, расположенного на юге страны.
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