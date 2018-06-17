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Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста

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16:22 17.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Петицию против повышения пенсионного возраста, которая размещена на сайте Change.org., подписали уже более миллиона человек, передает радиостанция «Говорит Москва». Аналогичную петицию на сайте «Российская общественная инициатива» подписали несколько десятков тысяч пользователей.

Авторы первого документа призывают президента России, правительство и парламент «не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста».

На завтра назначено первое заседание профильного комитета Госдумы, посвященное законопроекту о повышении пенсионного возраста. По версии правительства, этот показатель необходимо поэтапно повышать со следующего года. Предполагается, что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.


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