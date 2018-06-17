Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0
17:41 17.06.2018 Источник: Газета.Ru
Сборная Сербии одолела Коста-Рику в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, передает «Газета.ру» со ссылкой на «Советский спорт».
Гол был забит на 56-й минуте встречи защитником итальянской «Ромы» Александром Коларовым.
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