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Нетаньяху: Сорвана подготовка нападения смертников на Иерусалим и Тель-Авив

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18:54 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о нейтрализации террористов ячейки ХАМАС, которые занимались подготовкой терактов в Иерусалиме и Тель-Авиве. Об этом он сообщил на своей странице Facebook, передает «Газета.ру».

«Служба общей безопасности, полиция и Армия обороны Израиля сорвали подготовку нападения террористов-смертников ячейки ХАМАС в Наблусе на Иерусалим и Тель-Авив», — написал премьер Израиля. 

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