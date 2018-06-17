Нетаньяху: Сорвана подготовка нападения смертников на Иерусалим и Тель-Авив

18:54 Регион: В мире Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о нейтрализации террористов ячейки ХАМАС, которые занимались подготовкой терактов в Иерусалиме и Тель-Авиве. Об этом он сообщил на своей странице Facebook, передает «Газета.ру».

«Служба общей безопасности, полиция и Армия обороны Израиля сорвали подготовку нападения террористов-смертников ячейки ХАМАС в Наблусе на Иерусалим и Тель-Авив», — написал премьер Израиля.